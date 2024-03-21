Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство РФ со странами с СНГ

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство РФ со странами СНГ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации.
"Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей. Такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для стран постсоветского пространства", - сказала она.
Захарова считает, что влияние Запада для стран СНГ фатально. "В наших общих интересах со странами СНГ обеспечить максимальное взаимодействие по укреплению и защите общего информационного пространства", - сказала она.