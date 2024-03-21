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Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство РФ со странами с СНГ

Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство РФ со странами с СНГ Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство РФ со странами СНГ.
В регионе
21 марта 2024 г. 13:29
Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство РФ со странами с СНГ
Мария Захарова

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство РФ со странами СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации.

"Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей. Такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для стран постсоветского пространства", - сказала она.

Захарова считает, что влияние Запада для стран СНГ фатально. "В наших общих интересах со странами СНГ обеспечить максимальное взаимодействие по укреплению и защите общего информационного пространства", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərb aqressiv şəkildə Rusiyanın MDB ölkələri ilə birliyini pozmağa çalışır

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