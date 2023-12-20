Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС

Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи руководителей стран-членов Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге.

Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи руководителей стран-членов Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением президента Российской Федерации и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав государств-участников СНГ", - сказала на брифинге Мария Захарова.

Она подчеркнула, что такой визит армянского премьер-министра дал бы возможность "поднять все интересующие вопросы".