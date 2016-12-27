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    Захарова: Вопрос защиты российских дипломатов зависит от принимающих государств

    Очень важна роль принимающих государств, которая является первостепенной в соответствии с международным правом

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Россия понимает, что в данных условиях должны лучше защищаться дипломатические представительства и дипломаты.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя публикации в зарубежных СМИ списка российских миссий в ряде стран, которым угрожает расправой ИГ. 

    "Конечно, многое зависит от российской стороны, но очень важна роль принимающих государств. Она, по большому счету, является первостепенной в соответствии с международным правом", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, защита диппредставителей и дипломатов зависит от профессионализма соответствующих структур и эффективного и честного партнерства.

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