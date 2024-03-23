Захарова: Виновные в теракте в "Крокусе" понесут наказание

Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего в "Крокус Сити Холле". Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.

Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего в "Крокус Сити Холле". Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки. Выражаем искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии", - отметила дипломат.