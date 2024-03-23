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Захарова: Виновные в теракте в "Крокусе" понесут наказание

Захарова: Виновные в теракте в "Крокусе" понесут наказание Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего в "Крокус Сити Холле". Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.
В регионе
23 марта 2024 г. 17:56
Захарова: Виновные в теракте в Крокусе понесут наказание
Мария Захарова

Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего в "Крокус Сити Холле". Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки. Выражаем искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии", - отметила дипломат.

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Версия на английском языке Russian MFA: terrorist act to receive proper legal and political evaluation
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Terror aktına lazımi hüquqi və siyasi qiymət veriləcək

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