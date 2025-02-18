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В Эр-Рияде завершилась утренняя сессия переговоров между РФ и США

В Эр-Рияде завершилась утренняя сессия переговоров между РФ и США В Эр-Рияде завершилась утренняя сессия переговоров между делегациями России и США.
В регионе
18 февраля 2025 г. 15:07
В Эр-Рияде завершилась утренняя сессия переговоров между РФ и США

В Эр-Рияде завершилась утренняя сессия переговоров между делегациями России и США.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Делегации приступили к рабочему ланчу.

14:22

Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, пауза в переговорах длилась 15 минут.

14:04

В российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв, после него стороны продолжат встречу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"В данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса. У нас огромное количество вопросов на этот счет о деталях, позициях сторон в ходе переговоров", - сказала она.

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пообщается со СМИ после переговоров делегаций двух стран.

Отметим, что переговоры проходили в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Они были посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также украинскому вопросу.

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Версия на английском языке Zakharova: Break announced in Russian-US talks in Riyadh
Версия на азербайджанском языке Ər-Riyadda Rusiya-ABŞ danışıqları bərpa edilib - YENİLƏNİB

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