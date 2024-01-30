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МИД РФ осудил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

МИД РФ осудил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване Захарова добавила, что РФ не допустит глумления над памятью ленинградцев, погибших в период блокады.
В регионе
30 января 2024 г. 23:03
МИД РФ осудил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Россия решительно осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. - Такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе”.

Захарова добавила, что РФ не допустит глумления над памятью ленинградцев, погибших в период блокады.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Ermənistanda Rusiyanı ləkələməklə bağlı ictimai kampaniyanın davamı üçün şərait yaradılır

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