Захарова: Территориальные споры между Баку и Ереваном должны быть решены дипломатическим путем

Территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Мы готовы со своей стороны оказать этому всяческое содействие. Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов России, Азербайджана, Армении. Призываем партнеров проявлять политическую волю, возобновить контакты, доказавших свою результативность в форматах, в рамках которых при содействии России был эффективный поиск решений самых непростых вопросов, включая делимитацию границ, разблокирование транспортно-логистических маршрутов в регионе, выработку мирного договора", - сказала Захарова.