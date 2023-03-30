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Захарова: Ратификация Арменией Римского статута обсуждается между Москвой и Ереваном

Захарова: Ратификация Арменией Римского статута обсуждается между Москвой и Ереваном Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) является предметом обсуждения в ходе конатактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване.
В регионе
30 марта 2023 г. 18:25
Захарова: Ратификация Арменией Римского статута обсуждается между Москвой и Ереваном

Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне.

Как передает Report, об этом, отвечая на вопрос корреспондента агентства News.Ru, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе", - сказала она.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: Moscow, Yerevan are discussing Armenia's ratification of Rome Statute
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Moskva ilə İrəvan Ermənistanın Roma Statutunun öhdəliyini ratifikasiyasını müzakirə edir”

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