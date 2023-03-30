Захарова: Ратификация Арменией Римского статута обсуждается между Москвой и Ереваном

Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) является предметом обсуждения в ходе конатактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване.

Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне.

Как передает Report, об этом, отвечая на вопрос корреспондента агентства News.Ru, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе", - сказала она.