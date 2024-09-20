Захарова: Страны Запада не имеют иной повестки по Южному Кавказу, кроме как разрушительной

Западные страны не имеют иной повестки по региону Южного Кавказа, кроме как разрушительной.

Западные страны не имеют иной повестки по региону Южного Кавказа, кроме как разрушительной.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Армению и его заявления о том, что Москва пытается оказать давление на Ереван.

"Что тут комментировать? Абсолютно бездарный, что касается дипломатии, деятель, который в очередной раз проявил свою бездарность, незнание истории, незнание традиций. И, на мой взгляд, это было в отношении России бездарно и глупо, а в отношении страны, которую он посещал, Армении, неуважительно. Но с другой стороны, мы ведь фиксируем и неоднократно комментировали то, что западные страны не имеют иной повестки к этому региону, кроме как разрушительной”, - отметила Захарова, отвечая на вопрос News.ru.

Она добавила, что политика стран Запада не нацелена на обеспечение мира на Южном Кавказе.

“Всё, что им нужно, это только сталкивание стран этого региона. Они не помогают в развитии, они не помогают в решении проблем, они не готовы ложиться на амбразуру для того, чтобы развести конфликтующие стороны, понимаете? Они готовы только сталкивать, стравливать, унижать, оскорблять и разрушать. Вот это очередное проявление подобного”, - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также выразила недоумение отсутствием реакции со стороны официальных лиц Армении на антироссийские заявления Сежурне.

“Честно говоря, вызывает удивление, что наши союзники, наши братья, наши партнеры, соседи, наши друзья, я имею ввиду политическое руководство и официальных лиц и представителей, в том числе и общественности в Армении, на это не реагируют, это же сказано было на просторах Армении. Если бы кто-то в отношении наших друзей такое сказал, мы бы нашли возможность таких деятелей одернуть и напомнить, что наша история не допускает подобного уничижительного отношения к ней со стороны третьих субъектов”, - добавила Захарова.