Захарова: Страны Запада хотят лишить Армению суверенитета

Страны Запада проявляют интерес к Армении с целью лишить эту страну суверенитета

Страны Запада проявляют интерес к Армении с целью лишить эту страну суверенитета.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда".

"Именно это и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего более. Они такие эксперименты проводили с многими государствами, которые на нынешнем этапе, так сказать, развивают свои экономические возможности и так далее. Они обещают очень много. Очень много они обещали Сербии. Именно Европейский союз. Именно Вашингтон. Они обещали все. Инвестиции, поддержку экономики. Однако, ничего из обещанного не было", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что страны Запада никоим образом не оказывают помощь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном

"Они хотят добиться полного влияния над страной, над политическими элитами. Но именно геополитического влияния и хотят добиться те, кто сейчас расшатывает ситуацию в этом регионе [Южного Кавказа], и кто пытается использовать Армению в качестве инструмента", - подчеркнула Мария Захарова.