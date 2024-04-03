О нас

Захарова: Страны Запада хотят лишить Армению суверенитета

Захарова: Страны Запада хотят лишить Армению суверенитета Страны Запада проявляют интерес к Армении с целью лишить эту страну суверенитета
В регионе
3 апреля 2024 г. 11:20
Захарова: Страны Запада хотят лишить Армению суверенитета
Мария Захарова

Страны Запада проявляют интерес к Армении с целью лишить эту страну суверенитета.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда".

"Именно это и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего более. Они такие эксперименты проводили с многими государствами, которые на нынешнем этапе, так сказать, развивают свои экономические возможности и так далее. Они обещают очень много. Очень много они обещали Сербии. Именно Европейский союз. Именно Вашингтон. Они обещали все. Инвестиции, поддержку экономики. Однако, ничего из обещанного не было", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что страны Запада никоим образом не оказывают помощь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном

"Они хотят добиться полного влияния над страной, над политическими элитами. Но именно геополитического влияния и хотят добиться те, кто сейчас расшатывает ситуацию в этом регионе [Южного Кавказа], и кто пытается использовать Армению в качестве инструмента", - подчеркнула Мария Захарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova: Western countries seek to deprive Armenia of its sovereignty
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərb ölkələrinin marağı Ermənistanı suverenlikdən məhrum etməkdir

Другие новости из категории

Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения
Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения
3 апреля 2024 г. 12:03
Власти Грузии вновь инициируют закон об иноагентах
Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах"
3 апреля 2024 г. 11:54
Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек
Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек
3 апреля 2024 г. 11:37
Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall увеличилось до шести
Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall увеличилось до шести
3 апреля 2024 г. 11:22
В Стамбуле неизвестные обстреляли гостиницу и скрылись
В Стамбуле неизвестные обстреляли гостиницу и скрылись
3 апреля 2024 г. 11:00
Захарова: Заявления Армении о том, что ОДКБ не оказал ей помощь - ложь
Захарова: Заявления Армении о том, что ОДКБ не оказал ей помощь - ложь
3 апреля 2024 г. 10:35
Генпрокуратура РФ направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах
Генпрокуратура РФ направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах
3 апреля 2024 г. 10:27
После крупного пожара в Стамбуле задержали девять человек
После крупного пожара в Стамбуле задержали девять человек
3 апреля 2024 г. 09:12
СМИ: В Иране задержали человека, вывесившего в Тегеране флаг Израиля
СМИ: В Иране задержали человека, вывесившего в Тегеране флаг Израиля
3 апреля 2024 г. 00:57
В России в ДТП с автобусом пострадали 15 человек
В России в ДТП с автобусом пострадали 15 человек
3 апреля 2024 г. 00:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi