Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции

Реконструкция Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте подходит к завершению, он откроется в ближайшее время.

Реконструкция Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте подходит к завершению, он откроется в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Махачкале.

"Не могу не сказать о культурном многообразии народов Дагестана: фольклор, народные промыслы давно стали узнаваемым брендом. В республике функционируют 11 национальных театров. Вчера в Дербенте мы видели, как завершается реконструкция Азербайджанского театра - вот-вот должен уже открыться. Здесь издавна получили широкое развитие самые разные ремесла и художественная обработка металла, знаменитые кубачи, которые мы здесь имели счастье видеть в музее - опять же, в Дербенте, резьба по камню", - сказала она.