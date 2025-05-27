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Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции

Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции Реконструкция Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте подходит к завершению, он откроется в ближайшее время.
В регионе
27 мая 2025 г. 18:19
Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции
Мария Захарова

Реконструкция Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте подходит к завершению, он откроется в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Махачкале.

"Не могу не сказать о культурном многообразии народов Дагестана: фольклор, народные промыслы давно стали узнаваемым брендом. В республике функционируют 11 национальных театров. Вчера в Дербенте мы видели, как завершается реконструкция Азербайджанского театра - вот-вот должен уже открыться. Здесь издавна получили широкое развитие самые разные ремесла и художественная обработка металла, знаменитые кубачи, которые мы здесь имели счастье видеть в музее - опять же, в Дербенте, резьба по камню", - сказала она.

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Версия на английском языке Zakharova says Azerbaijani theater in Derbent to open soon after reconstruction
Версия на азербайджанском языке Zaxarova Dərbənddəki Azərbaycan teatrının yenidənqurmadan sonra açılacağını bildirib

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