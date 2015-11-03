МИД России: Сохранение Асада у власти не принципиально для России

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Сохранение Башара Асада у власти не является для России принципиальным моментом".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".

"Абсолютно нет, мы никогда так не говорили", - сказала она, отвечая на вопрос о том, принципиально ли для России сохранение Асада у власти в Сирии.

Она отметила, что "судьбу президента страны должен решать сирийский народ".

"Мы не говорим о том, что Асад должен уйти или остаться", - добавила Захарова.