МИД России: Сохранение Асада у власти не принципиально для России

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Сохранение Башара Асада у власти не является для России принципиальным моментом".
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".
"Абсолютно нет, мы никогда так не говорили", - сказала она, отвечая на вопрос о том, принципиально ли для России сохранение Асада у власти в Сирии.
Она отметила, что "судьбу президента страны должен решать сирийский народ".
"Мы не говорим о том, что Асад должен уйти или остаться", - добавила Захарова.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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