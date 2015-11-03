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    МИД России: Сохранение Асада у власти не принципиально для России

    Судьбу президента страны должен решать сирийский народ

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Сохранение Башара Асада у власти не является для России принципиальным моментом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".

    "Абсолютно нет, мы никогда так не говорили", - сказала она, отвечая на вопрос о том, принципиально ли для России сохранение Асада у власти в Сирии.

    Она отметила, что "судьбу президента страны должен решать сирийский народ".

    "Мы не говорим о том, что Асад должен уйти или остаться", - добавила Захарова.

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