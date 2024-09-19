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Захарова: Слова Пашиняна об угрозе от ОДКБ противоречат здравому смыслу

Захарова: Слова Пашиняна об угрозе от ОДКБ противоречат здравому смыслу Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету республики со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречат здравому смыслу.
В регионе
19 сентября 2024 г. 19:37
Захарова: Слова Пашиняна об угрозе от ОДКБ противоречат здравому смыслу
Мария Захарова

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету республики со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречат здравому смыслу.

Как передает Report, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

"Мне кажется, они заявления противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе "угрожает", тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они (Армения - ред.) там (в ОДКБ - ред.) еще остаются. Если они остаются, значит, они в этом видят какую-то целесообразность. При этом одновременно они говорили, что ОДКБ "вышла из Армении". Это все противоречит здравому смыслу и логике" - сказала дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Paşinyanın KTMT-nin Ermənistanın suverenliyinə təhlükə olması ilə bağlı sözləri sağlam düşüncəyə ziddir

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