Захарова: Следование указаниям Борреля грозит военным столкновением ЕС и РФ

Следование "рецептам" главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией.

Следование "рецептам" главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе всех дискуссий Жозеп Боррель пытался навязать присутствующим министрам свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против нашей страны. Все понимают, что следование "рецептам" главы евродипломатии грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими. Глава евродипломатии не раз откровенно давал понять, что прекращение боевых действий не в интересах Евросоюза, хотя при желании ЕС мог бы остановить кровопролитие в течение двух недель, перестав снабжать киевских неонацистов оружием, - отметила Захарова. - Вместо этого в Евросоюзе делаются заявления о необходимости ускорить и нарастить поставки вооружений".