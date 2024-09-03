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Захарова: Следование указаниям Борреля грозит военным столкновением ЕС и РФ

Захарова: Следование указаниям Борреля грозит военным столкновением ЕС и РФ Следование "рецептам" главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией.
В регионе
3 сентября 2024 г. 22:48
Захарова: Следование указаниям Борреля грозит военным столкновением ЕС и РФ
Мария Захарова

Следование "рецептам" главы европейской дипломатии Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе всех дискуссий Жозеп Боррель пытался навязать присутствующим министрам свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против нашей страны. Все понимают, что следование "рецептам" главы евродипломатии грозит рисками неминуемого военного столкновения стран - членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими. Глава евродипломатии не раз откровенно давал понять, что прекращение боевых действий не в интересах Евросоюза, хотя при желании ЕС мог бы остановить кровопролитие в течение двух недель, перестав снабжать киевских неонацистов оружием, - отметила Захарова. - Вместо этого в Евросоюзе делаются заявления о необходимости ускорить и нарастить поставки вооружений".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Borrellin “reseptlərindən” sonra Aİ ilə Rusiya arasında hərbi toqquşma riski var

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