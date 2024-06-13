Захарова: Немало сделано, чтобы навредить отношениям между Россией и Арменией

Многие хотят разрушить двухсторонние отношения между Россией и Арменией.

Многие хотят разрушить двухсторонние отношения между Россией и Арменией.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Многие хотят их обрушить, и многие сделали немало, чтобы им навредить", - сказала М.Захарова.

Однако, добавила она, Россия сделала все, чтобы эти попытки оказались тщетными, вопреки порой даже очень неадекватным оскорбительным заявлениям в свой адрес.

"Отношения с Арменией во всех сферах для России являлись всегда приоритетом по целому ряду причин: исторических, экономических, в том числе и геополитических. Они всегда строились на равноправии, на взаимном учете интересов, на понимании сложности ситуации в регионе", - отметила Захарова.



