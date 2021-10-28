Захарова: Считаем правильным придерживаться трехсторонних договоренностей по Карабаху

"Москва считает, что наиболее оптимальной формой для проработки вопросов разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством трех стран - Азербайджана, Армении и России, которая б

"Москва считает, что наиболее оптимальной формой для проработки вопросов разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством трех стран - Азербайджана, Армении и России, которая была создана по итогам московского саммита 11 января".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова напомнила, что состоялось 8-е заседание трехсторонней рабочей группы и все стороны высоко оценивают ее деятельность.

"Мы считали бы правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - отметила Захарова.