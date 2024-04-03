Захарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ

Правительство Армении жертвует всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками ради эфемерных бонусов, которыми поманили Евросоюз и США.

Правительство Армении жертвует отношениями с Россией и другими ближайшими союзниками ради эфемерных бонусов, которыми поманили Евросоюз и США.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Комментируя заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна для аргентинской газеты относительно укрепления сотрудничества со странами Запада, Захарова отметила, что эти связи наносят вред интересам армянского народа.

"Вопрос в том, что не нас они предают и не своих партнеров, союзников, они народ свой предают. Вот в чем проблема", - сказала официальный представитель МИД РФ.