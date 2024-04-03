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Захарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ

Захарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ Правительство Армении жертвует всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками ради эфемерных бонусов, которыми поманили Евросоюз и США.
В регионе
3 апреля 2024 г. 15:58
Захарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ

Правительство Армении жертвует отношениями с Россией и другими ближайшими союзниками ради эфемерных бонусов, которыми поманили Евросоюз и США.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Комментируя заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна для аргентинской газеты относительно укрепления сотрудничества со странами Запада, Захарова отметила, что эти связи наносят вред интересам армянского народа.

"Вопрос в том, что не нас они предают и не своих партнеров, союзников, они народ свой предают. Вот в чем проблема", - сказала официальный представитель МИД РФ.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: Armenian government betraying their people by getting closer to Western countries
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: Ermənistan hakimiyyəti Qərb ölkələri ilə yaxınlaşmaqla öz xalqına xəyanət edir

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