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Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club

Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление Еревана о попытке военного переворота в Армении, зачинщики которого "проходили подготовку в России".
В регионе
19 сентября 2024 г. 20:41
Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление Еревана о попытке военного переворота в Армении, зачинщики которого якобы проходили подготовку в России.

Как передает Report, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru Захарова заявила: "Надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club".

Ранее Следственный комитет Армении заявил, что сотрудники Службы нацбезопасности предотвратили попытку насильственного захвата власти путем военного переворота.

В СК отметили, что члены группы выезжали в Ростов-на-Дону, где проходили подготовку на некой базе "Арбат".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоZaxarova Ermənistanda çevriliş cəhdi ilə bağlı ittihamı gülərək şərh edib: Ümid edirəm ki, “Comedy Club” buna görə bağlanmayıb

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