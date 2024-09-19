Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club

Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление Еревана о попытке военного переворота в Армении, зачинщики которого "проходили подготовку в России".

https://static.report.az/photo/5d8f37b0-6237-3424-a397-52e70a029887.jpg https://static.report.az/photo/5d8f37b0-6237-3424-a397-52e70a029887.jpg Мария Захарова