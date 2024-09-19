Захарова о попытке переворота в Армении: Надеюсь не по этой причине закрылся Comedy Club

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление Еревана о попытке военного переворота в Армении, зачинщики которого якобы проходили подготовку в России.
Как передает Report, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru Захарова заявила: "Надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club".
Ранее Следственный комитет Армении заявил, что сотрудники Службы нацбезопасности предотвратили попытку насильственного захвата власти путем военного переворота.
В СК отметили, что члены группы выезжали в Ростов-на-Дону, где проходили подготовку на некой базе "Арбат".