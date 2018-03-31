Захарова: Россию покинут более 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссий

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Более 50 британских дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий покинут Россию в ответ на решение Лондона выдворить из страны сотрудников российских диппредставительств,

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - отметила М.Захарова".

Отметим, что на своей страничке в Facebookпредставитель МИД напомнила, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

"Другими словами, предложен паритет", - напомнила М.Захарова.