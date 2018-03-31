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    Захарова: Россию покинут более 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссий

    Официальный представитель МИД Мария Захарова: Россия предложила Великобритании паритет

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Более 50 британских дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий покинут Россию в ответ на решение Лондона выдворить из страны сотрудников российских диппредставительств,

    Как передает Report, об этом "Интерфаксу" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - отметила М.Захарова".

    Отметим, что на своей страничке в Facebookпредставитель МИД напомнила, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

    "Другими словами, предложен паритет", - напомнила М.Захарова.

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