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Захарова: Россия жестко ответит на санкции США

Захарова: Россия жестко ответит на санкции США Провокации США в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным.
В регионе
21 августа 2021 г. 18:49
Захарова: Россия жестко ответит на санкции США
Мария Захарова

Провокации США в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат также отметила, что Москва рассматривает введение новых санкций США в связи с "Северным потоком - 2" и "делом Навального" как отсутствие политической воли Вашингтона на выстраивание двусторонних отношений на партнерской основе.

"Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе", - говорится в комментарии.

По ее словам, введенные санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня. "Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями", - указала она.

В пятницу США ввели ограничения против российских структур и физических лиц, имеющих, по версии Вашингтона, отношение к инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также к строительству газопровода "Северный поток - 2"

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “ABŞ-ın sanksiyalarına cavab sərt olacaq”

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