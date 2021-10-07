Захарова: Россия выступает за обеспечение геополитической стабильности на Южном Кавказе

"Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа".

"Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат также напомнила о предложенной инициативе создания формата "3+3", который будет решать имеющиеся вопросы в регионе.

"Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками", - заключила Захарова.