О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: Россия выступает за обеспечение геополитической стабильности на Южном Кавказе

Захарова: Россия выступает за обеспечение геополитической стабильности на Южном Кавказе "Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа".
В регионе
7 октября 2021 г. 18:15
Захарова: Россия выступает за обеспечение геополитической стабильности на Южном Кавказе
Мария Захарова

"Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат также напомнила о предложенной инициативе создания формата "3+3", который будет решать имеющиеся вопросы в регионе.

"Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками", - заключила Захарова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi