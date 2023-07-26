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Захарова: Россия решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании

Захарова: Россия решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании Москва решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании.
В регионе
26 июля 2023 г. 12:42
Захарова: Россия решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании
Мария Захарова

Москва решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы резко осуждаем это [сожжение Корана в Дании] и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно", - сказала она.

Отметим, что радикальная группировка "Датские патриоты" вчера провела акцию сожжения Корана у посольства Турции в Копенгагене. Это было уже второе за день сожжение священной книги мусульман в датской столице. Еще одна группа "Датских патриотов" провела аналогичную акцию у посольства Египта.

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Версия на английском языке Zakharova: Russia strongly condemns Koran burning in Denmark

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