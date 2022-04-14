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Захарова: Ховаев назначен спецпредставителем по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Захарова: Ховаев назначен спецпредставителем по нормализации отношений между Баку и Ереваном "Реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз и требует дальнейших последовательных шагов по восстановлению в регионе долгосрочного мира".
В регионе
14 апреля 2022 г. 21:05
Захарова: Ховаев назначен спецпредставителем по нормализации отношений между Баку и Ереваном
Мария Захарова

Посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно – специального представителя министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"В центре внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора. Рассчитываем на поддержку усилий И.Ховаева со стороны наших союзников и партнеров в Баку и Ереване. Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками", - заявила Захарова.

По ее словам, новый статус Ховаева связан с тем, что с 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей",- заявила она.

Представитель МИД РФ также отметила, что предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и реакция на них Еревана служат основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору. "Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркнула она.

20:18

Реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз и требует дальнейших последовательных шагов по восстановлению в регионе долгосрочного мира".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору", - указала она.

"Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркивается в комментарии.

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Версия на английском языке Zakharova: Russia ready to contribute to peace treaty between Baku, Yerevan
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına kömək etməkdə qərarlıdır"

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