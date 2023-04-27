Захарова: Россия не давала пока никаких сигналов партнерам по зерновой сделке

Россия не давала пока никаких сигналов партнерам по зерновой сделке, ведутся переговоры.

Россия не давала пока никаких сигналов партнерам по зерновой сделке, ведутся переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по ее итогам. Все предложения Гутерриша по зерновой сделке доложены Путину.

Отметим, что вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что письмо генсека по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам.