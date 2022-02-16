Захарова: Россия находится на пороге нового этапа развития ситуации по гарантиям безопасности

"Мы сейчас находимся на пороге нового этапа развития ситуации по гарантиям безопасности".

"Мы сейчас находимся на пороге нового этапа развития ситуации по гарантиям безопасности".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.



Официальный представитель МИД России рассказала, что межведомственный ответ по гарантиям безопасности находится на финальной стадии подготовки: "Давайте дождемся. Как было сказано главой МИД РФ Сергеем Лавровым, все будет опубликовано. Далее продолжим разговор, имея соответствующую пищу", - отметила Захарова.