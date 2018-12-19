Захарова: Россия и Турция поддерживают регулярные рабочие контакты по Идлибу

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Турция поддерживают регулярные рабочие контакты по ситуации в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что для обсуждения ситуации в Идлибе между Россией и Турцией проводятся регулярные встречи на различных уровнях, включая уровень глав МИД, на уровне спецпредставителей, на уровне глав государств.

"Поддержание контактов – не просто дипломатическая сверка часов, а именно поддержание рабочих контактов между дипломатами, военными, экспертами (происходит) регулярно, обмен делегациями. Все возможные виды контактов и призваны максимально сближать позиции там, где действительно у нас общие подходы, и делать все, чтобы те вопросы, которые остаются проблемными, можно было найти (по ним) общий знаменатель", - сказала Захарова.