Захарова: Процесс восстановления российско-турецких отношений еще не завершен

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Процесс восстановления российско-турецких отношений еще не завершен.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Говорить, что этот процесс завершен - нельзя, потому что вы видите что после контактов на высшем уровне были подписаны ряд документов, которые должны содействовать восстановлению уровня отношений, в том числе экономических. С момента подписания и до момента непосредственной реализации тоже должно пройти время, хотя бы этот пример говорит о том, что процесс все еще только идет", - заявила М.Захарова.

Говоря о взаимодействии между сторонами в контексте сирийского конфликта, она подчеркнула, что у России восстановлен контакт с турецкими коллегами и идет обмен мнениями.

"Мы высказываем свою позицию в отношении того, что происходит в регионе и даем оценку того, что делает Турция", - добавила она.

Дипломат отметила, что озабоченности, которые есть у России в сирийском вопросе, высказываются не столько публично, сколько по прямому каналу.

"Публичная риторика не добавляет конструктива. Такой канал восстановлен и обмен информацией по нему идет", - сказала М.Захарова.