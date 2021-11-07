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Захарова: Россия и США ведут работу по стратегической стабильности

Захарова: Россия и США ведут работу по стратегической стабильности Россия и США осознают необходимость созданиях двух тематических групп для развития диалога между странами по стратегической стабильности. Работа в этом направлении идет.
В регионе
7 ноября 2021 г. 00:28
Захарова: Россия и США ведут работу по стратегической стабильности

Россия и США осознают необходимость созданиях двух тематических групп для развития диалога между странами по стратегической стабильности. Работа в этом направлении идет.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Есть большие разногласия с США, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых и должен развиваться диалог по стратегической стабильности. Поэтому мы работаем, работа идет", - сказала она.

"За последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события в отношениях РФ и США, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве. "Обе стороны начали реализовывать по итогам этого саммита комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, основная задача - заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим", - уточнила официальный представитель МИД России.

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джозеф Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya və ABŞ strateji sabitlik üzrə 2 işçi qrupun yaradılmasına çalışır"

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