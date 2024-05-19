Захарова: Россия готова оказать помощь по поиску пропавшего вертолета с президентом Ирана

Москва готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Москва готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Как передает Report , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси, - сказала она. - Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин пооизошедшего инцидента".