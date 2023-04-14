Захарова: Россия даст жесткий ответ на высылку своих дипломатов из Норвегии

Россия даст жесткий ответ на решение властей Норвегии о высылке из страны 15 российских дипломатов.

Россия даст жесткий ответ на решение властей Норвегии о высылке из страны 15 российских дипломатов.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высылкой сотрудников российского диппредставительства.

"Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - сказано в комментарии.

Она назвала решение Осло выслать российских дипломатов проявлением "умышленного нагнетания враждебности".

"13 апреля 2023 года власти Норвегии предприняли очередной провокационный недружественный шаг в отношении нашей страны, объявив persona non grata 15 сотрудников посольства России... Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности", - отмечает Захарова.