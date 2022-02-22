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Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания "ЛНР" и "ДНР"

Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания "ЛНР" и "ДНР" Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу.
В регионе
22 февраля 2022 г. 11:08
Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания ЛНР и ДНР
Мария Захарова

Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы даже в самые сложные моменты говорили о том, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остается такой же. Мы готовы к переговорному прогрессу", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, влияет ли это на планы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы всегда выступаем за использование дипломатии", - подчеркнула Захарова.

В понедельник министр иностранных дел России, выступая на заседании Совета безопасности, которое проводил президент РФ Владимир Путин, заявил, что его встреча с госсекретарем США запланирована на 24 февраля в Женеве. США ранее заявляли, что переговоры состоятся "при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину".

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya LXR və DXR-in tanınmasından sonra ABŞ-la danışıqlara hazırdır"
Версия на английском языке Russia still ready for talks with US after recognizing Luhansk, Donetsk as independent, Zakharova says

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