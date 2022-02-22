Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания "ЛНР" и "ДНР"

Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу.

Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы даже в самые сложные моменты говорили о том, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остается такой же. Мы готовы к переговорному прогрессу", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, влияет ли это на планы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы всегда выступаем за использование дипломатии", - подчеркнула Захарова.

В понедельник министр иностранных дел России, выступая на заседании Совета безопасности, которое проводил президент РФ Владимир Путин, заявил, что его встреча с госсекретарем США запланирована на 24 февраля в Женеве. США ранее заявляли, что переговоры состоятся "при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину".

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.