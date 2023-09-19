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Захарова: РФ надеется, что в Армении осознают всю опасность затеянной западниками авантюры

Захарова: РФ надеется, что в Армении осознают всю опасность затеянной западниками авантюры В России надеются, что власти Армении осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры.
В регионе
19 сентября 2023 г. 16:26
Захарова: РФ надеется, что в Армении осознают всю опасность затеянной западниками авантюры
Мария Захарова

В России надеются, что власти Армении осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя заявление и. о. помощника секретаря бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США Юри Ким.

"У Москвы не было иллюзий по поводу реальных целей Вашингтона на постсоветском пространстве, в частности на Южном Кавказе", - сказала Захарова.

По ее словам, США не важны последствия, Вашингтон намерен разрушить всю ту архитектуру безопасности, которая выстраивалась, нанести удар по всему тому позитиву, который был наработан.

Как заметила Захарова, представитель Госдепа фактически призналась, что "США в качестве очередной жертвы геополитических игр с нулевой суммой теперь выбрали Армению, ее окончательный отрыв от РФ и полную переориентацию на Запад".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Rusiya ümid edir ki, Ermənistan Qərbin avantürasının təhlükəsini dərk edəcək”
Версия на английском языке Zakharova: Russia hopes Armenia will realize full danger of adventure started by Westerners

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