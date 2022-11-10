Захарова: РФ на саммите G20 озвучит инициативы по сотрудничеству с Турцией

Россия на саммите G20 в Индонезии озвучит ряд инициатив, касающихся газового сотрудничества с Турцией, организации поставок зерна и удобрений.

Россия на саммите G20 в Индонезии озвучит ряд инициатив, касающихся газового сотрудничества с Турцией, организации поставок зерна и удобрений.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о задачах российской делегации на саммите. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

"Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений", - отмечается в сообщении.

Российская делегация в ходе саммита подчеркнет важность выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем, добавили на Смоленской площади. Москва уделит особое внимание формированию "убедительных итогов Балийского саммита, касающихся реагирования на угрозы в области продовольственной и энергетической безопасности", сообщили в МИД РФ.

Российскую делегацию на саммите G20, который состоится на острове Бали 15-16 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.