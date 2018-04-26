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    Захарова: Решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри страны

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри этой страны на основе общественного консенсуса. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Именно внутри Армении должна происходить выработка консенсуса и общественного согласия относительно того, как и кто будет руководить этой страной, какой курс будет выбран и так далее", - сказала она.

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