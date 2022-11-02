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Захарова: Решение Молдовы выслать российского дипломата не останется без ответа

Захарова: Решение Молдовы выслать российского дипломата не останется без ответа Решение Молдовы объявить дипломата России персоной нон-грата и высылка из страны стало очередным подтверждением курса Кишинева на демонтаж двустороннего сотрудничества.
В регионе
2 ноября 2022 г. 17:19
Захарова: Решение Молдовы выслать российского дипломата не останется без ответа
Мария Захарова

Решение Молдовы объявить дипломата России персоной нон-грата и высылка из страны стало очередным подтверждением курса Кишинева на демонтаж двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Все это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева", - заявила она, добавив, что действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны.

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Версия на английском языке Zakharova: Moldova's decision to expel Russian diplomat will not go unanswered

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