Захарова: Решение Молдовы выслать российского дипломата не останется без ответа

Решение Молдовы объявить дипломата России персоной нон-грата и высылка из страны стало очередным подтверждением курса Кишинева на демонтаж двустороннего сотрудничества.

Решение Молдовы объявить дипломата России персоной нон-грата и высылка из страны стало очередным подтверждением курса Кишинева на демонтаж двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Все это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева", - заявила она, добавив, что действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны.