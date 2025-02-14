Захарова: Работа трехсторонней рабгруппы по разблокированию коммуникаций заморожена из-за Армении

Работа в трехсторонней группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из за Армении.

Работа в трехсторонней рабочей группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из-за Армении.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в настоящее время работа в группе, увы, я вынуждена это озвучить, потому что это фактология, из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что группа проделала "колоссальную работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном".

"Именно в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о базовом принципе разблокирования коммуникаций. Он заключается в сохранении суверенитета, повторюсь еще раз, и юрисдикции государств над проходящими по этой территории маршрутами. И данное условие, было одобрено и Баку, и Ереваном", - заявила дипломат.