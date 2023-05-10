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Захарова: Публичная критика ОДКБ официальным Ереваном - контрпродуктивна

Захарова: Публичная критика ОДКБ официальным Ереваном - контрпродуктивна Публичная критика Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со стороны официального Еревана является контрпродуктивной.
В регионе
10 мая 2023 г. 19:00
Захарова: Публичная критика ОДКБ официальным Ереваном - контрпродуктивна

Публичная критика Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со стороны официального Еревана является контрпродуктивной.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, отвечая на вопрос портала News.ru на еженедельном брифинге.

По ее словам, вызывает недоумение обсуждение Арменией вопросов эффективности организации вне ее самой, когда в ОДКБ есть все необходимые форматы, налажены каналы взаимодействия и все участники готовы работать на этом направлении.

"Ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ. Российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают", - отметила Захарова.

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