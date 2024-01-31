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Захарова прокомментировала стремление Армении вступить в НАТО

Захарова прокомментировала стремление Армении вступить в НАТО Если кто-то хочет сближения, нужно понять, насколько это небезопасно и к каким последствиям приведет.
В регионе
31 января 2024 г. 15:25
Захарова прокомментировала стремление Армении вступить в НАТО
Мария Захарова

Стремящиеся к сближению с НАТО страны должны понимать, насколько это небезопасно и к каким последствиям приведет.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru о стремлении Армении вступить в Альянс.

По ее словам, прежде чем принимать такие решения официальному Еревану стоило бы проанализировать ситуацию в самой стране: "Нужно понять, в чем же заключаются национальные интересы самой Армении, что выгодно, что приносит краткосрочную выгоду, что среднесрочную, что долгосрочную, и из этого исходить. Обещания на Западе дают всем. Вот просто мне интересно, где и что они выполнили", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova comments on Armenia’s desire to join NATO

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