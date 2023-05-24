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Захарова прокомментировала слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Захарова прокомментировала слова Пашиняна о выходе из ОДКБ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу выхода из ОДКБ, призвав к пониманию всей опасности манипулирования словами.
В регионе
24 мая 2023 г. 15:38
Захарова прокомментировала слова Пашиняна о выходе из ОДКБ
Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу выхода из ОДКБ, призвав к пониманию всей опасности манипулирования словами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, речь идет о заявлении Н.Пашиняна о том, что "если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышла из Армении".

Захарова заявила, что в России не совсем понимают, что подразумевают слова Пашиняна: "Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении, не очень понятно, о чем идет речь...".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Paşinyanın KTMT ilə bağlı iddialarına cavab verib

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