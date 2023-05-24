Захарова прокомментировала слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу выхода из ОДКБ, призвав к пониманию всей опасности манипулирования словами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу выхода из ОДКБ, призвав к пониманию всей опасности манипулирования словами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, речь идет о заявлении Н.Пашиняна о том, что "если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышла из Армении".

Захарова заявила, что в России не совсем понимают, что подразумевают слова Пашиняна: "Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении, не очень понятно, о чем идет речь...".