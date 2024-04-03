О нас

Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения

Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения Официальному Еревану, при организации встреч с международными акторами в разных форматах, стоит помнить, куда Вашингтон заводил своих ближайших союзников.
В регионе
3 апреля 2024 г. 12:03
Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения

Официальному Еревану при организации встреч с международными акторами в разных форматах стоит помнить, куда Вашингтон заводил своих ближайших союзников.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда", комментируя назначенную на 5 апреля встречу в формате ЕС-США-Армения.

По ее словам, конференция "Помощь и поддержка Армении", запланированная на 5 апреля, организуется на фоне выборов президента в США.

"Нужно помнить, что эти встречи проводятся на фоне очередного электорального цикла в США. На фоне полнейшего провала международной политики Белого Дома под руководством Байдена и либеральных демократов нужны хоть какие-то результаты. Где эти результаты? Может, на Ближнем Востоке? А я напомню, точно так же Белый Дом, Вашингтон, Брюссель с Европейским Союзом, но в первую очередь Вашингтон нес ответственность за ситуацию в регионе, став куратором, став больше, чем союзником для одной из сторон этого конфликта, но также пообещав и другим сторонам конфликта свое честное посредничество. Это вылилось в такую трагедию, которую мир не знал и не помнил в новейшей истории", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что США несут ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и именно Белый Дом разрушил квартет международных посредников, и заставил "страны забыть о международной правовой базе, о резолюциях Совета безопасности, о других материалах, которые были наработаны в международном формате для урегулирования ближневосточной ситуации".

Отмечая посредничество Белого Дома в данном регионе, Захарова добавила, что Армения должна помнить, "куда Соединенные Штаты заводили своих ближайших союзников".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova comments on upcoming meeting in EU-US-Armenia format

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет
28 марта 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi