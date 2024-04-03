Захарова прокомментировала предстоящую встречу в формате ЕС-США-Армения

Официальному Еревану, при организации встреч с международными акторами в разных форматах, стоит помнить, куда Вашингтон заводил своих ближайших союзников.

Официальному Еревану при организации встреч с международными акторами в разных форматах стоит помнить, куда Вашингтон заводил своих ближайших союзников.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда", комментируя назначенную на 5 апреля встречу в формате ЕС-США-Армения.

По ее словам, конференция "Помощь и поддержка Армении", запланированная на 5 апреля, организуется на фоне выборов президента в США.

"Нужно помнить, что эти встречи проводятся на фоне очередного электорального цикла в США. На фоне полнейшего провала международной политики Белого Дома под руководством Байдена и либеральных демократов нужны хоть какие-то результаты. Где эти результаты? Может, на Ближнем Востоке? А я напомню, точно так же Белый Дом, Вашингтон, Брюссель с Европейским Союзом, но в первую очередь Вашингтон нес ответственность за ситуацию в регионе, став куратором, став больше, чем союзником для одной из сторон этого конфликта, но также пообещав и другим сторонам конфликта свое честное посредничество. Это вылилось в такую трагедию, которую мир не знал и не помнил в новейшей истории", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что США несут ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и именно Белый Дом разрушил квартет международных посредников, и заставил "страны забыть о международной правовой базе, о резолюциях Совета безопасности, о других материалах, которые были наработаны в международном формате для урегулирования ближневосточной ситуации".

Отмечая посредничество Белого Дома в данном регионе, Захарова добавила, что Армения должна помнить, "куда Соединенные Штаты заводили своих ближайших союзников".