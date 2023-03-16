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Захарова прокомментировала предложение Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов

Захарова прокомментировала предложение Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов Захарова назвала предложение армянского премьер-министра Никола Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов "невероятной эквилибристикой слов".
В регионе
16 марта 2023 г. 20:15
Захарова прокомментировала предложение Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов

Захарова назвала предложение армянского премьер-министра Никола Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов "невероятной эквилибристикой слов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Чудеса на виражах... Другого определения не могут дать. Даже не буду стараться анализировать и приходить к какому-то умозаключению относительно того, что могло иметь в виду. Не стану напоминать про договоренности и соглашения. Не хочу, потому что эта фраза настолько необъяснима, что объяснять ее я и не собираюсь. Это какая-то невероятная эквилибристика слов".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova Paşinyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmək təklifinə münasibət bildirib

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