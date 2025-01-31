Захарова прокомментировала фейки от имени официальных лиц РФ и Азербайджана

За "вбросом" фейковых писем, якобы написанных официальными лицами Азербайджана и России стоят те, кто стремятся испортить многолетние отношения между Баку и Москвой.

За "вбросом" фейковых писем, якобы написанных официальными лицами Азербайджана и России, стоят те, кто стремятся испортить многолетние отношения между Баку и Москвой.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о письме, якобы написанном пресс-секретарем МИД Азербайджана Айханом Гаджизаде.

"Если задавать вопрос о том, "кому это выгодно?", то очевидно, что выгодно это тем, кто не хочет, чтобы у России и Азербайджана были нормальные отношения, которые выстраивались даже не десятилетиями, а народы жили и сосуществовали в мире и уважении много лет. И я надеюсь, так они будут жить и дальше. Те, кому это поперек горла, а таких немало, вот им это и нужно. Однако, сказать точно, кто конкретно заказчик, я не могу, для этого нужно проводить соответствующее расследование", - сказала Захарова.

Она отметила, что за попытками ухудшить отношения между двумя странами и, в целом между государствами-членами СНГ, стоит Запад.

"Этот заказ не просто есть, они [Запад] даже не скрывают, что платят миллиарды и готовы на все, лишь бы наше огромное евразийское пространство постоянно испытывало на себе давление провокациями и другими грязными инструментами", - сказала представитель МИД РФ.

Отметим, что в середине января в интернете было распространено письмо, якобы отправленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. МИД РФ назвал это письмо циничной фальшивкой, не имеющей ничего общего с реальностью. В нем на английском языке утверждалось, что Россия якобы не может гарантировать безопасность использования своего воздушного пространства.

В фейковом же заявлении от имени пресс-секретаря МИД Азербайджана утверждалось, что предварительные результаты расследования якобы подтверждают версию о столкновении самолета AZAL с птицами. Айхан Гаджизаде назвал фейком это тиражируемое в соцсетях "официальное" заявление.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находящихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.