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Захарова прокомментировала досрочные парламентские выборы в Армении

Захарова прокомментировала досрочные парламентские выборы в Армении "Мы рассматриваем решение Армении провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело этой страны. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов".
В регионе
18 марта 2021 г. 18:54
Захарова прокомментировала досрочные парламентские выборы в Армении
Мария Захарова

"Мы рассматриваем решение Армении провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело этой страны. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя внутриполитическую ситуацию в Армении.

"Выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - добавила Захарова.

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