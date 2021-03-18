Захарова прокомментировала досрочные парламентские выборы в Армении

"Мы рассматриваем решение Армении провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело этой страны. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов".

"Мы рассматриваем решение Армении провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело этой страны. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя внутриполитическую ситуацию в Армении.

"Выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - добавила Захарова.