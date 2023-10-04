Захарова: Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение

Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение.

Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они (власти) принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита", – сказала Захарова о ситуации в Армении.

Она добавила, что итоговые действия представителей власти в Армении противоречат всему, что было ими обещано перед выборами.