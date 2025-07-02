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Захарова: Призываем Баку принять меры по возвращению связей к уровню стратегического союзничества

Захарова: Призываем Баку принять меры по возвращению связей к уровню стратегического союзничества Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.
В регионе
2 июля 2025 г. 15:15
Захарова: Призываем Баку принять меры по возвращению связей к уровню стратегического союзничества

Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в ходе брифинга официальный предтавитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

"Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что этит шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям", - сказала она.

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Версия на английском языке Zakharova: 'We call on Baku to take measures to return ties to level of strategic alliance'
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rəsmi Bakını ölkələr arasında münasibətləri strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qaytarmaq üçün tədbirlər görməyə çağırırıq

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