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Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о сожжении Корана

Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о сожжении Корана Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, которую устроил лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в Стокгольме.
В регионе
29 января 2023 г. 20:06
Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о сожжении Корана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, которую устроил лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дипломат напомнила, как глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил связь с Россией подобной акции.

В частности, он заявил, что в ходе расследования удалось найти "определенные связи" с РФ в окружении датского политика.

"Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?", - поинтересовалась дипломат.

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