Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о сожжении Корана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, которую устроил лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в Стокгольме.
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В частности, он заявил, что в ходе расследования удалось найти "определенные связи" с РФ в окружении датского политика.
"Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?", - поинтересовалась дипломат.