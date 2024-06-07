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Захарова предложила Еревану показать списки погибших в Буче

Захарова предложила Еревану показать списки погибших в Буче Россия надеется, что армянские парламентарии передадут Москве полученный от Киева список погибших при провокации в Буче.
В регионе
7 июня 2024 г. 15:35
Захарова предложила Еревану показать списки погибших в Буче

Россия надеется, что армянские парламентарии передадут Москве полученный от Киева список погибших в Буче.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Захарова предположила, что для армянской делегации готовились справочные материалы относительно того, что там произошло.

"Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные", - сказала она, комментируя информацию о посещении армянскими официальными лицами этого города в Киевской области.

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Версия на английском языке Russia seeks Bucha victims list from Armenian delegation

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