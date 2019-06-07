Захарова пожаловалась на сломанные телефоны в МИД России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила желающих позвонить в российское дипведомство о том, что в здании не работают телефоны. Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, телефонные линии были повреждены во время ремонтно-профилактических работ.

"А сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта", — написала Захарова.

Она отметила, что работы проводила сторонняя специализированная организация.