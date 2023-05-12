Захарова: Посольство Польши в Москве лишено доступа к своим средствам в российских банках

Посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Это стало ответом на изъятия средств со счетов посольства и Торгового представительства России в Польше.

Посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Это стало ответом на изъятия средств со счетов посольства и Торгового представительства России в Польше.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Банковские счета посольства и Торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы еще в феврале прошлого года, причем абсурдность предлога не поражает лишь самих авторов – "подозрение в использовании денежных средств для финансирования терроризма"... Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер", - отметила она.