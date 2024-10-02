О нас

Захарова: Помощь Армении со стороны Запада носит дестабилизирующий характер

Захарова: Помощь Армении со стороны Запада носит дестабилизирующий характер Увеличение денежной помощи Армении от Агентства США по международному развитию (USAID) подтверждает дестабилизирующий характер активности стран Запада в Армении.
В регионе
2 октября 2024 г. 19:02
Захарова: Помощь Армении со стороны Запада носит дестабилизирующий характер

Увеличение денежной помощи Армении от Агентства США по международному развитию (USAID) подтверждает дестабилизирующий характер активности стран Запада в Армении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

"Невозможно не видеть этих фактов, тенденций и опыта соседних государств и других стран мира, в которых подобные эксперименты уже проводились. Этого можно избежать тем, кто проводит национально ориентированную политику, кто знает историю, кто исходит из национальных интересов, кто не является временщиком, просто пиарщиком от политики, кто является государственными деятелем, думающим о своей стране и народе", - сказала Захарова.

Ранее стало известно, что USAID приняло решение увеличить денежную помощь Армении более чем в два раза - со 120 млн до 250 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərbin Ermənistana yardımı sabitliyi pozur

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi