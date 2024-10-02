Захарова: Помощь Армении со стороны Запада носит дестабилизирующий характер

Увеличение денежной помощи Армении от Агентства США по международному развитию (USAID) подтверждает дестабилизирующий характер активности стран Запада в Армении.

Увеличение денежной помощи Армении от Агентства США по международному развитию (USAID) подтверждает дестабилизирующий характер активности стран Запада в Армении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

"Невозможно не видеть этих фактов, тенденций и опыта соседних государств и других стран мира, в которых подобные эксперименты уже проводились. Этого можно избежать тем, кто проводит национально ориентированную политику, кто знает историю, кто исходит из национальных интересов, кто не является временщиком, просто пиарщиком от политики, кто является государственными деятелем, думающим о своей стране и народе", - сказала Захарова.

Ранее стало известно, что USAID приняло решение увеличить денежную помощь Армении более чем в два раза - со 120 млн до 250 млн долларов.